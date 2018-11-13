القاهرة 05 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 13 نوفمبر 2018 م واسواكبت الصحف المصرية الصادرة اليوم زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى باليرمو الإيطالية للمشاركة في أعمال القمة المصغرة للقادة المعنيين بالملف الليبي، وبحث الحل السياسي للأزمة الليبية.واهتمت بتطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرة إلى الغارات المكثفة التي شنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، والتي أدت إلى استشهاد 7 فلسطينيين جنوب القطاع.وتابعت صحف الثلاثاء إعلان الجيش اليمني أن قواته حررت العديد من المواقع والمباني بمدينة الحديدة من قبضة ميليشيا الحوثي الإيرانية، ولاتزال تواصل تقدمها بدعم من قوات التحالف العربي في أحياء المدينة لتطهيرها من عناصر الميليشيا المدعومة من إيران.محليًا أشارت الصحف إلى إحباط قوات الأمن المصرية هجومًا إرهابيًا لانتحاري يحمل حزامًا ناسفًا حاول استهداف كمين أمني في مدينة العريش.ونشرت صحف مصر في متفرقات أخرى، نبأ ارتفاع حصيلة ضحايا حرائق الغابات بولاية كاليفورنيا الأمريكية إلى 31 شخصًا، ونبأ مقتل 3 أشخاص وإصابة 8 آخرين في هجوم انتحاري بوسط العاصمة الأفغانية كابل.// انتهى //09:56ت م0022