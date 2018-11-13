جدة 05 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 13 نوفمبر 2018 م واستمكن بفضل الله فريق طبي بمستشفى الملك عبد العزيز بجدة من إجراء عملية جراحية ناجحة لمصاب في حادث مروري .وجرى التعامل مع الحالة بشكل سريع، وأظهرت الأشعة وجود كسر في فقرات العمود الفقري الصدرية العاشرة مع إنزلاق للفقرات إلى الخلف، و بعد تشخيص الحالة تم التنسيق لإجراء تدخل جراحي عاجل لتثبيت الفقرات الصدرية حيث تكللت العملية ولله الحمد بالنجاح و يتمتع المريض حالياً بصحة جيدة .يذكر أن هذه العملية تعد الأولى من نوعها التي يتم إجراؤها في مستشفى الملك عبد العزيز و مركز الأورام من قبل فريق جراحة المخ و الأعصاب، و ذلك بعد أن تم إنشاء وحدة جراحة العمود الفقري حديثاً بالمستشفى .وتأتي هذه الخطوات تماشياً مع الجهود التي تقوم بها الصحة لتحقيق أحد أهدافها في برنامج التحول الوطني 2020 وهو تحسين الرعاية الصحية المقدمة قبل التنويم والرعاية المقدمة في المستشفيات الرئيسة (الطوارئ والعناية المركزة) حيث يرتبط هذا الهدف بأحد أهداف رؤية 2030 وهو تحسين جودة الخدمات الصحية بشقيها الوقائي والعلاجي .// انتهى //10:14ت م0023