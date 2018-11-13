طوكيو 05 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 13 نوفمبر 2018 م واسانخفضت الأسهم اليابانية لأدنى مستوى في أسبوعين ، اليوم ، مع تعرض شركات التكنولوجيا لضغوط بيع كثيفة بعد انخفاض أسهم أبل.وقلص المؤشر نيكي خسائره عند الإغلاق وارتفع عن أدنى مستوى للجلسة البالغ 21484.65 نقطة، وهو أدنى مستوياته منذ 30 أكتوبر بفضل تقارير بأن الصين والولايات المتحدة استأنفتا محادثات عالية المستوى.وختم المؤشر القياسي الياباني الجلسة منخفضا 2.06 % عند 21810.52 نقطة.وانخفضت جميع مؤشرات القطاعات الفرعية في بورصة طوكيو البالغ عددها 33.وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا اثنين بالمئة إلى 1638.45 نقطة.// انتهى //10:18ت م0025