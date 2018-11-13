الرياض 05 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 13 نوفمبر 2018 م واستشارك جمعية الكشافة العربية السعودية في الدورة الكشفية العربية لتأهيل مشرفي وقادة ومسؤولي مراكز التدريب والمخيمات الكشفية التي تنظمها المنظمة الكشفية العربية وتستضيفها المديرية العامة للكشافة والمرشدات في سلطنة عُمان في مخيم السلطان قابوس الكشفي بالملدة خلال الفترة من 6 - 13 / 3 /1440هـ .وأفاد الأمين العام لجمعية الكشافة العربية السعودية الدكتور عبدالله بن سليمان الفهد، أن الدورة تهدف الى تنمية قدرات مشرفي وقادة ومسؤولي مراكز التدريب والمخيمات الكشفية للقيام بأدوارهم بكفاءة على المستوى المحلي والمركزي .وأوضح أن محتوى الدورة يتضمن العديد من الجلسات التدريبية ومن أهمها التعريف بدور ومسؤوليات واختصاصات واحتياجات مسؤولي المخيمات وقادة مراكز التدريب الكشفية، والنظام المالي لتلك المراكز والمخيمات، ودور الميسر وطرق التيسير وصيانة وتشغيل المنشأت، وأسس الاتصال وتنظيم وادارة الاجتماعات، وأسس تخطيط وتنفيذ وتقويم البرامج الكشفية، والمهارات المكتبية وإعداد وكتابة التقارير، ومفهوم التطوع وادارة المتطوعين، واللائحة التنظيمية لإدارة المخيمات ومراكز التدريب، واحتياجات القادة وكيفية إشباعها، والعلاقات العامة، وتنظيم وإدارة الانشطة التدريبية، وتشتمل على العديد من الزيارات للمراكز التدريبية والمخيمات الكشفية.وسيعرض وفد المملكة بعض التجارب الناجحة ومنها تجربة الكشافة السعودية في تنظيم المستودعات بمعسكرات الخدمة العامة بمكة المكرمة .// انتهى //10:22ت م0026