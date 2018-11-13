نجران 05 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 13 نوفمبر 2018 م واستنظم وحدة التوعية الفكرية بجامعة نجران بالشراكة مع الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء غداً، اللقاء العلمي الرابع "زيارة عالم"، وذلك باستضافة معالي مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور سليمان بن عبدالله أبا الخيل، وذلك على مسرح الجامعة الرئيسي.وأوضح وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي المشرف على وحدة التوعية الفكرية الدكتور محمد سلطان العسيري، أن البرنامج يأتي انطلاقًا من الشراكة بين الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء ووحدة التوعية الفكرية بالجامعة، مشيراً إلى أهمية المحاور التي يناقشها اللقاء الهادفة إلى تحصين أفراد المجتمع من الأفكار المتطرفة والهدامة.// انتهى //10:26ت م0027