عام / الديوان الملكي : خادم الحرمين الشريفين يزور مناطق شمال المملكة الأسبوع القادم
الثلاثاء 1440/3/5 هـ الموافق 2018/11/13 م واس
الرياض 05 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 13 نوفمبر 2018 م واس
صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:
" بيان من الديوان الملكي "
تقرر أن يقوم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – اعتباراً من الأسبوع القادم – إن شاء الله – بزيارة إلى مناطق شمال المملكة لتفقد أحوال المواطنين وتدشين وافتتاح عدد من المشاريع التنموية في تلك المناطق، كما سيقوم – حفظه الله – بزيارة إلى مدينة وعد الشمال للصناعات التعدينية في منطقة الحدود الشمالية لتدشين وافتتاح عدد من المشاريع التعدينية والصناعية في المدينة.
حفظ الله خادم الحرمين الشريفين في سفره وإقامته.
// انتهى //
10:40ت م
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