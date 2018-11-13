بيروت 05 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 13 نوفمبر 2018 م واساهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بترقب الساحة السياسية للمواقف التي سيعلنها الرئيس المكلف سعد الحريري خلال مؤتمر صحفي سيعقده اليوم بشأن المستجدات المتعلقة بتشكيل الحكومة فيما استمرت المشاورات بين الفرقاء للبحث في حلول تقود إلى حلحلة العقد التي تحول دون تشكيل الحكومة.وأخبرت عن التصعيد العسكري الكبير الذي شهده قطاع غزة مع استمرار الغارات الإسرائيلية ضد مواقع تابعة لحركة حماس التي ردت بإطلاق عشرات الصواريخ في اتجاه المستوطنات خلفت عددا من الجرحى فيما أسفرت الغارات الإسرائيلية عن مقتل ثلاثة فلسطينيين.ونقلت صحف الثلاثاء تأكيد قيادة التحالف العربي أن تحرير ميناء ومدينة الحديدة حق أصيل للحكومة اليمنية مؤكدة ان العملية حتى تحقيق أهدافها ودفع المتمردين إلى طاولة المفاوضات ،مشيرة إلى تحرك لرفع المعاناة عن اليمنيين في المدينة.وأشارت الى المباحثات التي أجراها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة والرئيس العراقي برهم صالح في قصر الرئاسة في العاصمة أبو ظبي والتي تناولت علاقات البلدين وسبل تطويرها بالإضافة إلى المستجدات الراهنة إقليميا ودوليا.وتحدثت عن افتتاح في مدينة باليرمو الإيطالية أمس مؤتمر دولي حول مستقبل ليبيا بمشاركة المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني في شرق البلاد.ولفتت صحف لبنان الى مقتل ستة أشخاص على الأقل بتفجير انتحاري تبناه تنظيم داعش الإرهابي في كابل أمس قرب مكان تظاهرة خرجت للاحتجاج على هجمات طالبان ضد أقلية الهزارة في افغانستان.// انتهـى //10:44ت م0029