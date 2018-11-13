رام الله 05 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 13 نوفمبر 2018 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم خبر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة حيث أستشهد ثلاثة فلسطينيين خلال القصف الإسرائيلي الذي أستهدف عدد من مناطق مختلفة في القطاع.وسلطت الصحف الضوء على الاتصالات الإقليمية والدولية المكثفة وعلى المستويات كافة للرئيس الفلسطيني محمود عباس،لوقف العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.وأشارت إلى إدانة وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية الجريمة البشعة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وأودت بحياة 6 شهداء، و7 جرحى.وتحدثت صحف فلسطين عن اقتحام العشرات من عصابات المستوطنين اليهود، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.// انتهى //11:20ت م0040