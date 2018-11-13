مكة المكرمة 05 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 13 نوفمبر 2018 م واسنظم مركز تدريب قوات أمن المنشآت بمنطقة مكة المكرمة أمس، محاضرة بعنوان "وصايا وتوجيهات لرجل الأمن"، ألقاها مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة فؤاد بن سعود العمري.وأكد العمري على أهمية الدور الذي يقدمه رجل الأمن وخاصة في بلاد الحرمين الشريفين، وما يقوم به من حماية لمقدسات الإسلام وحفظ الأمن حتى يؤدي قاصدي الحرمين الشريفين عباداتهم على أكمل وجه وهم في طمأنينة وأمان، مشدداً على الواجب الشرعي المتحتم على رجل الأمن تجاه دينه وولاة أمره.// انتهى //11:24ت م0041