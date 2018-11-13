نجران 05 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 13 نوفمبر 2018 م واسدشن مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة نجران خالد بن عايض العسيري، أمس، فعاليات وأنشطة الأسبوع العالمي للتوعية بالمضادات الحيوية، بعنوان "التعامل مع المضادات الحيوية بحرص"، وذلك بمقر إدارة مكافحة العدوى بالمديرية.وأبان المتحدث الرسمي بصحة نجران علي آل جليدان، أن الفعاليات تستمر أسبوعاً، وتتضمن إقامة معارض توعوية وتثقيفية في المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية ومدارس التعليم والمراكز التجارية بالمنطقة.وأفاد أن التوعية بالمضادات الحيوية تهدف إلى أهمية استخدام المضاد الحيوي بوصفة طبية وحسب الفترة الزمنية المحددة من الطبيب، وعدم مشاركة المضاد الحيوي مع الآخرين، والإسهام في الحد من الأمراض المعدية وغير المعدية والعمل على رصدها ومتابعتها ودرء انتشارها.// انتهى //11:28ت م0043