السيح 05 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 13 نوفمبر 2018 م واستنطلق بمدينة السيح الخميس القادم فعاليات معرض التوظيف، الذي تنظمه الكلية التقنية العالمية للبنات بالخرج، بالتعاون مع عدد من الشركات والمصانع الوطنية، وذلك بمقر الكلية في حي المصيف شرق السيح.ويهدف المعرض إلى تعزيز فرص التوظيف لخريجات الكلية، بما يتواكب مع جهود وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في تهيئة الكوادر الوطنية لسوق العمل.وتعمل الكلية كحلقة وصل بين طالبات العمل من خريجات الكلية والقطاعات الحكومية ومنشآت القطاع الخاص في مدن ومراكز وقرى الخرج لشغل الوظائف المتاحة، ضمن استراتيجيتها لتأهيل الفتيات والاسهام في تلبية احتياجات سوق العمل في مختلف التخصصات.// انتهى //11:29ت م0044