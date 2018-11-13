غزة 05 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 13 نوفمبر 2018 م واسقصفت طائرات حربية إسرائيلية اليوم، بناية سكنية في حي الرمال وسط مدينة غزة.وأفادت مصادر محليه وشهود عيان في غزة، أن طائرة حربية إسرائيلية قصفت بالصواريخ بناية سكنية تعود ملكيتها لعائلة اليازجي بحي الرمال وسط مدينة غزة، وسوته بالأرض، ملحقة أضرارا مادية كبيرة لحقت بممتلكات ومنازل الفلسطينيين المجاورة وبث حالة من الرعب في صفوفهم.تجدر الإشارة إلى أن طائرات الاحتلال تواصل تحليقها في كافة أجواء قطاع غزة محدثة الرعب في صفوف المدنيين الفلسطينيين .// انتهى //11:30ت م0045