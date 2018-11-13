أبها 05 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 13 نوفمبر 2018 م واسقدمت جامعة الملك خالد ممثلة في عمادة التعلم الإلكتروني عدة أوراق علمية في المؤتمر الدولي الذي نظمته "منظمة الجودة العالمية QM " في الولايات المتحدة الامريكية, خلال الأسبوع المنصرم.وأوضح عميد التعلم الإلكتروني بالجامعة الدكتور فهد الأحمري، أن الجامعة حرصت على تقديم تجربتها "المميزة" في مجال التعلم الإلكتروني من خلال المؤتمر الذي حضرته وفود دولية كثيرة، مشيراً إلى أنه مثل جامعة الملك خالد وكيل عمادة التعلم الإلكتروني الدكتور عادل قحمش، ومدير قسم جودة المقررات الإلكترونية بالعمادة عبدالله زبيّن، وعضو هيئة التدريس في كلية الهندسة الدكتور أمير قسنطيني، الذين قدموا عرضاً عن مبادرات عمادة التعلم الإلكتروني بالجامعة مدعماً بالأرقام والإحصاءات.وأبان الأحمري أن جامعة الملك خالد تعد من أبرز المؤسسات التعليمية على مستوى الشرق الأوسط التي عقدت شراكة تعليمية مع منظمة QM منذ عام ٢٠١٠م، نتج عنها تطوير أكثر من ١٣٠ مقررا إلكترونيا وفقاً لمعايير جودة المقررات، واعتماد ٤٨ مقرراً رسمياً من المنظمة، وتأهيل ٤٩ مراجعاً ومحكماً في جودة المقررات الإلكترونية من داخل الجامعة، وتدريب أكثر من ٦٢٧ متدرباً في مجال بناء جودة المقررات الإلكترونية.// انتهى //11:38ت م0048