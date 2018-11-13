غزة 05 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 13 نوفمبر 2018 م واساستشهد مزارع فلسطيني ،اليوم، جراء إصابته بصاروخ أطلقته طائرة إسرائيلية "مسيرة"من دون طيار شمال غرب بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.وأفادت مصادر طبيه في المستشفى الإندونيسي في بلدة بيت لاهيا، استشهاد المزارع خالد رياض السلطان من البلدة، عقب إصابته بشظايا صاروخ استهدفه، وهو في أرضه في منطقة السلاطين غرب بيت لاهيا.وباستشهاد الشاب السلطان ترتفع حصيلة الشهداء في قطاع غزة منذ ساعات مساء أمس إلى خمسة شهداء وأكثر من 20 إصابة بعضها في حال الخطر.// انتهى //11:41ت م0049