القدس المحتلة 05 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 13 نوفمبر 2018 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ، اليوم ، خمسة شبان فلسطينيين من مدينة القدس المحتلة، بينهم أسير محرر.وأفادت مصادر فلسطينية في القدس، أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر جميل عيسى العباسي، عقب دهم منزله بحي راس العامود في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك،فيما اعتقلت تلك القوات أربعة شبان فلسطينيين من مدينة القدس المحتلة.// انتهى //12:03ت م0053