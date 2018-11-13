تونس 05 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 13 نوفمبر 2018 م واسأبرزت الصحف التونسية الصادرة اليوم مصادقة مجلس نواب الشعب التونسي خلال جلسة عامة استمرت حتى ساعة متأخرة من ليلة أمس، على التحوير الوزاري الذي قدمه رئيس الحكومة يوسف الشاهد مشيرة إلى مقاطعة الكتلة النيابية لحزب نداء تونس الحاكم المعارض للتركيبة الحكومية الجديدة عن الجلسة.وتطرقت دوليًا، إلى الأوضاع الأمنية المتوترة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتشييع آلاف المواطنين في قطاع غزة جثامين سبعة شهداء سقطوا في قصف إسرائيلي.وتناولت صحف تونس انطلاق أعمال المؤتمر الدولي حول ليبيا الذي ينعقد بمدينة بالارمو الايطالية، في ظل غياب لشخصيات هامة على علاقة بالملف الليبي أبرزهم القائد العام للجيش الليبي خليفة حفتر الذي ما تزال ايطاليا تسعى لإقناعه بالالتحاق بالمؤتمر.وأشارت الى استهداف المدفعية العراقية وقوات التحالف الدولي أهدافا لتنظيم داعش الإرهابي داخل الأراضي السورية.وكتبت عن ارتفاع حصيلة انفجار ثلاث سيارات مفخخة بالعاصمة الصومالية مقديشو إلى 53 قتيلا وأكثر من 100 جريح.ولفتت في سياق تقارير متفرقة، إلى مقتل 6 أشخاص بينهم رجال شرطة في هجوم انتحاري في العاصمة الأفغانية كابول واعتبار أكثر من 200 شخص في عداد المفقودين جراء أسوأ وأكثر حريق غابات تدميرا تم تسجيله في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.// انتهى //12:14ت م0054