جدة 05 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 13 نوفمبر 2018 م واسانعقدت أمس المشاورات الثنائية لعام 2018 بين فرنسا ومنظمة التعاون الإسلامي , التي تأتي استمراراً للقاءات السنوية المنتظمة الهادفة إلى تعزيز العلاقات بين الجانبين وتنسيق مواقفهما بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك فضلاً عن تبادل الرؤى السياسية بين المنظمة وفرنسا ، وذلك بمقر الأمانة العامة للمنظمة في جدة.وتبادل الجانبان خلال المناقشات المكثفة وجهات النظر حول مجموعة واسعة من القضايا السياسية والثقافية وحقوق الإنسان الإقليمية والدولية , كما ناقش الاجتماع طرق تعزيز العلاقات الثنائية بين منظمة التعاون الإسلامي وفرنسا.يذكر أن الجولة القادمة من المشاورات الثنائية السنوية ستُعقَد في العاصمة الفرنسية باريس في وقت مناسب للطرفين في عام 2019.// انتهى //13:31ت م0095