الأحساء 05 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 13 نوفمبر 2018 م واسنظّمت غرفة الأحساء بالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعية أمس، لقاءً مفتوحاً حول ريادة الأعمال ورأس المال الجريء، بحضور رئيس مجلس إدارة الغرفة عبداللطيف العرفج، ومدير بنك التنمية الاجتماعية بالأحساء محمد الموسى، وذلك في مقر الغرفة الرئيسي بالهفوف.وقدم ممثل بنك التنمية الاجتماعية علي الغدير، في بداية اللقاء عرضًا مرئيًا حول دور البنك في زيادة مساهمة الأسر المنتجة في الاقتصاد الوطني من خلال دعم نشاطاتها وتنمية مواردها ورعاية مشاريعها والعمل على استدامة أعمالها، مبيناً أن البنك قدّم حتى نهاية العام الماضي 2017م قروضًا بأكثر من 102 مليار ريال، وتوفير 15 ألف فرصة عمل جديدة.من جانبه أكد رئيس ‎مجلس ‎ريادة الأعمال بالغرفة المهندس مشاري الجبر، أن هذا اللقاء يندرج ضمن نشاطات المجلس المستمرة لتشجيع ورعاية ودعم رواد ورائدات الأعمال بالأحساء، مثمنًا علاقة التعاون المتميزة مع بنك التنمية الاجتماعية، داعيًا شباب وشابات الأعمال الأحساء إلى الاستفادة من الفرصة المتميزة التي ستوفرها حاضنة أعمال الأحساء التي ستطلقها الغرفة قريبًا جدًا لتمكين الابتكار والأفكار الإبداعية والمشاريع الريادية الناشئة بالأحساء.يذكر أن رأس المال الجريء هو تمويل يوفره المستثمرون للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة التي لديها القدرة على التوسع خلال فترة زمنية تصل بين 3 إلى 6 سنوات، حيث أن شركات رأس المال الجريء تُعد اليوم من أهم مقوّمات نجاح الشركات الناشئة.وتسعى شركات رأس المال الجريء لضمان وجود حوكمة جيدة بها وأن تكون ذات قيمة مضافة، كما تبحث عن الشركات الناشئة التي لها منتج أو خدمة نوعية يمكن تسويقها بشكل واسع وغير مقيّد بمنطقة جغرافية معينة ولها القدرة عن التوسع السريع.من جانب اخر صٌممت منصات ريادة الأعمال مصممة لتلبية احتياجات رواد الأعمال لتحويل أفكارهم المبتكرة إلى واقع وتنمية المشاريع الناشئة ودعم دورها في تنويع الاقتصاد وايجاد وظائف جديدة.وتعد حاضنة أعمال الأحساء أول حاضنة تحصل على ترخيص على مستوى الغرف التجارية الصناعية بالمملكة تحت مسمى منصة "حاضنة أعمال الأحساء"، وستسهم في تلبية احتياجات مجتمع ريادة الأعمال بالأحساء وتوفير جميع صور الدعم الفني والتقني والمالي والتسويقي للمشاريع الناشئة بالأحساء.وفي ختام اللقاء كرم رئيس مجلس إدارة الغرفة عبداللطيف العرفج المتحدثين بدروع تذكارية.// انتهى //13:31ت م0096