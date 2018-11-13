بريدة 05 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 13 نوفمبر 2018 م واسأشاد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بالجهود التي بذلتها جامعة القصيم في تنظيم مؤتمر "الصحوة ... دراسات في المفهوم والإشكالات"، وما خرج به من توصيات، وما احتواه من أهداف مهمة وعلامات فارقة للمنهج العلمي الصحيح.وقال سموه: إن على الجامعات دور في المسائل الفكرية، كونها تعـد حاضنة مهمة ومؤثرة، لتواجد العلماء والأساتذة والمفكرون فيها، والطلاب والطالبات الذين هم أرض خصبة للعلم، وأهمية دورها في وضع الخطط العلمية والعملية لتحرير شباب الأمة من كل فكر منحرف، مؤكداً على إظهار نتائج وتوصيات المؤتمر والعمل فيها خدمةً للدين والوطن، مقدماً شكره لمعالي مدير الجامعة وجميع العاملين والمشاركين في المؤتمر، سائلاً الله أن يديم على وطننا نعمة الأمن والأمان والاستقرار، في ضل قيادة حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ .جاء ذلك خلال استقبال سمو أمير منطقة القصيم اليوم في مكتبه بمقر ديوان الإمارة بمدينة بريدة معالي مدير جامعة القصيم الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن حمد الداود، وعدداً من أعضاء الجامعة الذين قدموا للسلام على سموه، وتسليمه التقرير الختامي لمؤتمر "الصحوة ... دراسات في المفهوم والإشكالات"، الذي نظمته الجامعة خلال الفترة 24 - 25 / 5 / 1439هـ، وناقش أكثر من 20 ورقة علمية أعدها علماء وباحثون من شتى الجامعات.// انتهى //13:35ت م0099