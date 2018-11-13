أبو عريش 05 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 13 نوفمبر 2018 م واسأجرى 14 متقدماً لمبادرة "توطين" لتوظيف ذوي الاحتياجات الخاصة التي نظمتها لجنة التنمية الاجتماعية بأبوعريش بالتعاون مع فرع مكتب العمل بالمحافظة أمس، مقابلاتهم الشخصية بقاعة التدريب بمقر اللجنة.وتهدف المبادرة لتوفير وظائف مناسبة وملائمة لإمكانات ذو الاحتياجات الخاصة داخل منافذ البيع بالمحافظة ولتساهم في سد احتياجاتهم وتساعدهم في تحقيق استقرار معيشي يضمن لهم حياة كريمة وسط مجتمعهم.وأفاد مدير فرع مكتب العمل بأبوعريش وليد مجرشي، أن المقابلة الشخصية تهدف لتحديد قدرتهم على العمل والتعامل مع العملاء، ومدى استجابتهم لتقبل التوجيهات، مؤكداً أن استكمال كافة إجراءات التوظيف لمن تنطبق عليهم الشروط ستبدأ الأسبوع القادم، وأنه سيتم التواصل معهم بشكل مباشر، شاكراً لجنة التنمية الاجتماعية بأبوعريش دورها في تبني ودعم المبادرة التي سيكون لها أثر إيجابي على حياة المستفيدين منها.يذكر أن مبادرة "توطين" التي سبق الإعلان عنها تعد إحدى مبادرات ملتقى أبوعريش الشبابي الأول الذي نظمته لجنة التنمية الاجتماعية بأبوعريش بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والخيرية الشهر الماضي.// انتهى //13:38ت م0100