القاهرة 05 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 13 نوفمبر 2018 م واسأدانت جامعة الدول العربية اليوم التصعيد الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة ، محملة سلطات الاحتلال الإسرائيلي كامل المسؤولية عن نتائج العدوان وتداعياته.وطالب الأمين العام المساعد للجامعة العربية لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة السفير سعيد أبو علي في تصريح له اليوم المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف هذا العدوان الإسرائيلي الغاشم، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني والسعي لتحقيق السلام العادل الذي تتطلع إليه شعوب المنطقة.// انتهى //13:42ت م0101