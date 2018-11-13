القويعية 05 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 13 نوفمبر 2018 م واستستضيف إدارة تعليم القويعية، ممثلة في قسم النشاط الطلابي خلال الفترة 3 - 7 / 3 / 1440هـ تصفيات المسرح المدرسي، "المجموعة الأولى"، الذي يشارك فيها 110 طلاب ومعلمين يمثلون تسعة إدارات تعليمية بالمملكة "تعليم الرياض، تعليم الشرقية، تعليم الأحساء، تعليم شقراء، تعليم القويعية، تعليم الخرج , تعليم المجمعة , تعليم الدوادمي , تعليم الأفلاج، وتستمر التصفيات لخمسة أيام، يتخللها عدد من الفعاليات الثقافية والسياحية للوفود المشاركة.وانطلقت العروض المسرحية في اليوم الأول بعرض من تقديم تعليم شقراء ثم تعليم الأحساء ثم تعليم الخرج في الفترة الصباحية، وتعليم الافلاج في الفترة المسائية، حيث يتخلل العروض المسرحية عدة جلسات نقدية.وأوضح مدير التعليم بمحافظة القويعية عبدالله بن محمد الظافري خلال حفل استقبال الوفود بحضور مدير إدارة النشاط الثقافي بالوزارة عبدالعزيز بن إبراهيم السراء، أن إدارة التعليم بالمحافظة تسعى لتهيئة سبل التميز الأدائي من أجل تقديم عروض مسرحية تجمع بين المتعة الفنية والرسالة التربوية من خلال مشاركة مواهب طلابية مسرحية واعدة.من جانبه أوضح رئيس النشاط الطلابي بتعليم القويعية سعد عبدالله الجبرين أن الإدارة بمتابعة من مدير التعليم وإشراف مباشر من المساعد للشؤون التعليمية محمد الجبرين، قد أعدت خطة عمل لبرنامج الاستضافة عبر العديد من اللجان الفنية والإعلامية والتنظيمية لتكفل - بإذن الله - نجاح التصفيات، مثمناً لجميع رؤساء اللجان وأعضائها ما أبدوه من تعاون وتجهيز واستعداد.// انتهى //13:45ت م0104