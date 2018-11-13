الدمام 05 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 13 نوفمبر 2018 م واسأعلن قطاع توزيع المياه بالمملكة ممثلاً بالمديرية العامة لخدمات المياه بالمنطقة الشرقية، عن بدء ضخ المياه المحلاة إلى حي الفيحاء بمدينة الدمام بكميات تقدر 4700 متر مكعب يوميًا من المياه المحلاة دون أي زيادة في الكميات اليومية من قطاع الإنتاج؛ وذلك بعد تبنيها خطة ذاتية توسعية وتنظيمية قام بها مهندسو وفنيو القطاع لأحياء غرب مدينة الدمام.وأوضح مدير عام المديرية العامة لخدمات المياه بالمنطقة الشرقية المهندس عامر بن علي المطيري أنه من خلال مشاريع لازلت قائمة تم التمكن من اكتساب نتائج سريعة قبل انتهاء هذه المشاريع التي تضمنت ربط الشبكة بمحطة الضخ، وإعادة تأهيل عدد من الصمامات القريبة من حي الفيحاء لاستقبال ضخ المياه المحلاة من المحطة المركزية بغرب مدينة الدمام، مبينًا أن ذلك ساهم في تدفق كميات المياه لنحو 12 ألف نسمة بانسيابية وبضغوط مناسبتين تتلاءم مع الضغوط العامة بالشبكة ولا تؤثر على ما يتم ضخه للأحياء الأخرى في غرب مدينة الدمام.وبيّن المهندس المطيري أن حي الفيحاء كان في السابق يتغذى من بئرين تشغيليتين تنتجا مياهًا صالحة للاستخدام الآدمي وفقًا للمعدلات العالمية بكميات تقدر 4500 متر مكعب يوميًا من خلال 20 ساعة تشغيلية للآبار يوميًا، فيما أصحبت تتغذى حاليًا على 4700 متر مكعب يوميًا من المياه المحلاة الصالحة للشرب تصلها من محطة الضخ المركزية بغرب الدمام، لافتًا إلى أنها تفوق الكميات التي تنتجها الآبار في وقت سابق.وكشف مدير عام المديرية العامة لخدمات المياه بالمنطقة الشرقية أن عدد العقارات والمنشآت المستفيدة من وصول المياه المحلاة بحي الفيحاء في غرب مدينة الدمام بلغت ( 2111 ) عقارًا يقطنها أكثر من 12 ألف نسمة موزعين على ثمانية مخططات في حي الفيحاء ( 245 - 475 - 698 - 798 - 806 – 811- 867 - 921 )، مؤكدًا أن عمليات الضخ بدأت منذ ما يقارب الثلاثة أسابيع، وكانت خاضعة للاختبار من خلال قياس معدلات الضغوط والتأكد من عدة نقاط في جميع أنحاء الحي بأخذ عينات وقياس نسبها، كذلك بالتأكد من صلاحيتها للشرب من خلال الفرق الهندسية والفنية التي بذلت جهدًا كبيرًا في التنظيم وتجهيز المتطلبات الفنية، التي أفضت إلى إيقاف البئرين وتعويض الضخ بـ 4700 متر مكعب من المياه المحلاة.// انتهى //13:47ت م0105