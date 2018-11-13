جدة 05 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 13 نوفمبر 2018 م واسأدانت منظمة التعاون الإسلامي استمرار أعمال العنف في أفغانستان , التي كان آخرها الهجوم الانتحاري الذي وقع أمس واستهدف تظاهرة سلمية في العاصمة كابول مما أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل فيما أصيب العشرات من المدنيين بإصابات بالغة وذلك وفق ما ذكرته تقارير رسمية.وجددت المنظمة تأكيدها على موقفها الذي يقضي برفض واستنكار جميع أشكال التطرف العنيف والإرهاب.وقدم معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين ، العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب أفغانستان.// انتهى //13:48ت م0106