مكة المكرمة 05 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 13 نوفمبر 2018 م واسقلد صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، اليوم، الرتبة الجديدة لمدير سجون المنطقة اللواء ماجد الدويش.وهنأ الأمير خالد الفيصل، اللواء الدويش بالترقية سائلاُ الله له التوفيق والنجاح في المهام الموكلة إليه.من جهته أعرب اللواء الدويش عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة مكة المكرمة ، مؤكداً أن الترقية ستكون حافزاً له بعون الله لبذل المزيد من الجهود بما يحقق الآمال والتطلعات.// انتهى //13:51ت م0108