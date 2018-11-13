الرياض 05 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 13 نوفمبر 2018 م واسوقعت صحة مكة المكرمة, اتفاقية شراكة مجتمعية مع مجمع المجد الطبي الحديث, وبموجب الاتفاقية سيتم التوجيه الاختياري من قبل الصحة لمرضاها ومراجعيها ومنسوبيها لمجمع المجد، لإيجاد خطة علاجية متكاملة ومرنة التطبيق، بهدف تقليل فترات الانتظار للمرضى والمراجعين وتخفيف الضغط على المستشفيات الحكومية بمكة المكرمة ( مستشفى أجياد، مستشفى الملك عبدالعزيز، مستشفى النور التخصصي .وأبانت أنه سيتم تحويل 10 حالات يومياً للعيادة الواحدة كحد أقصى، وبمجموع 250 إحالة في الشهر لكل عيادة تشمل عيادة الأسنان، وعيادة الأطفال، وعيادة النساء، وعيادة الباطنة, مقسمة على الثلاث مستشفيات: مستشفى النور 100 إحالة ، مستشفى الملك عبدالعزيز100 إحالة, مستشفى أجياد 50 إحالة ومنح منسوبي الصحة تخفيضات على الكشف العام والزيارات المنزلية والأشعة والمختبر وأدوية الطوارئ.// انتهى //14:41ت م0135