الرياض 05 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 13 نوفمبر 2018 م واستواصل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد, تنظيم برنامج "لحمة وطن" في مختلف مناطق المملكة, حيث نظم فرع الوزارة بمنطقة حائل أمس الأول, محاضرة لسعيد بن هليل العمر بعنوان "أساليب جماعة الإخوان في إفساد الشباب" في جامع الزبير بن العوام بحي الخزامي.كما ألقى وجب بن علي العتيبي، أمس، محاضرة بعنوان "الفرق بين أصول أهل السنة والجماعة وبين التنظيم الإخواني الإرهابي, في جامع الدكتور ناصر الرشيدي بحي المنتزة الشرقي, في حين يلقي اليوم محمد بن حسن الشهري محاضرة بعنوان "وجوب لزوم جماعة المسلمين وإمامهم" في جامع اليحيا بحي أجا، بعد صلاة المغرب.وتأتي المحاضرات ضمن البرنامج الدعوي التي تنفذه الوزارة بمختلف فروعها في مناطق المملكة, بتوجيه ومتابعة من معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ؛ لتوعية وتبصير الناس بأمور دينهم ودنياهم؛ ولترسيخ مفهوم الانتماء والمواطنة، ونشر الوسطية والاعتدال.// انتهى //14:41ت م0136