بريدة 05 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 13 نوفمبر 2018 م واسافتتح معالي مدير جامعة القصيم الدكتور عبدالرحمن بن حمد الداود أمس, فعالية "يوم الطالب.. إبداع وتميز"، التي تقيمها عمادة شؤون الطلاب على مدى ثلاثة أيام، تحتوي عددا من الأنشطة العلمية والثقافية والمسرحية والإنشادية، بالإضافة إلى استعراض أعمال وأنشطة الأندية الطلابية بمختلف كليات الجامعة، وذلك من خلال تقديم منتجاتهم ومعروضاتهم الجماعية والفردية، وعرض ابتكارات الطلاب وإبداعاتهم في بهو الجامعة الرئيسي بالمدينة الجامعية.وأشتمل المعرض, أعمال أقسام عمادة شؤون الطلاب "إدارة النشاط الثقافي والاجتماعي والمسرحي", التي تهتم بالمعارض والمسابقات والمحاضرات والمسرحيات والعروض المرئية والرحلات والزيارات، حيث يستقبل القسم الطلبة الذين لديهم مشاركات، بالإضافة إلى قسم مركز الابتكار والموهبة الذي يهدف إلى صنع بيئة طلابية متميزة تساهم في بناء مجتمع جامعي متقدم في مجال الابتكار والموهبة.كما اشتمل قسم النشاط الرياضي الذي يشارك في 12 لعبة بمختلف مسابقات الاتحاد الرياضي المتعددة، ويقيم عدة مسابقات داخلية لطلاب الجامعة على مدار العام، فضلا عن مكتب خدمة أبناء الشهداء الذي تم إنشاؤه وفاءً لما قدمه رجال الوطن في حماية وطننا، حيث يقدم المكتب عدة خدمات لعوائل الشهداء من أبرزها تقديم الرعاية والمتابعة الخاصة دراسياً، كما يتيح للاستفادة من الخدمات والبرامج والأنشطة والاتصال مع الإدارات بالجامعة وإصدار بطاقات خاصة لهم.وتتواجد إدارة الجوالة والنادي التطوعي وهو حركة تربوية تطوعية غير سياسية من أبرز مهامها خدمة الحجاج والمعتمرين والمشاركة في المهرجانات الداخلية بالمنطقة والجامعة، بالإضافة إلى قسم إدارة المنح الخارجية، وهو إدارة مستقلة لاستقبال طلاب المنح من مختلف الدول، حيث وصل عدد طلاب المنح بجامعة القصيم 1050 طالبا من 75 جنسية، يدرسون في عدد من التخصصات التي تصل إلى 15 تخصصا.واحتضنت الفعالية معرضاً خاصاً من المديرية العامة لمكافحة المخدرات بهدف التوعية بأضرار الإدمان والمؤثرات العقلية، بالإضافة إلى نشر وإيضاح أعراض وأضرار المخدرات على الإنسان والآثار المترتبة على تعاطيها، وسُبل الاستشارات وطرق العلاج، وكذلك إقامة محاضرات توعوية للطلاب والطالبات بمتابعة مدير الشؤون الوقائية بالإدارة العامة للمخدرات بالقصيم النقيب محمد بن خالد اللهيب.ومن جانبه, أوضح عميد شؤون الطلاب الدكتور علي العقلاء, أن العمادة تسعى إلى توفير جميع الإمكانات التي يحتاجها الطالب الجامعي، حيث استحدثت العديد من الأنشطة والبرامج التي تواكب تطلعاتهم، حرصاً منها على ترجمة أهداف الأنشطة الطلابية المركزية، وتنفيذاً لتوجيهات معالي مدير الجامعة.وأشار إلى أن العمادة استحدثت هذا العام عددا من البرامج منها يوم الطالب الجامعي، لتعزيز القيم الإيجابية وروح الانتماء والتعاون لديهم، كما بدأت العمادة منذ بداية الفصل الدراسي الحالي في تفعيل خطة تطويرية للنشاط الطلابي، وذلك من منطلق حرص الجامعة على زيادة تفاعل الطلاب مع الأنشطة المقدمة لهم من جهة، وتقديم منتج ذا جودة عالية من جهة أخرى، داعياً الطلاب إلى الاستفادة من إدارات ومراكز العمادة المختلفة التي وجدت لخدمتهم وتلبية رغباتهم .// انتهى //14:41ت م0137