طرابلس 05 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 13 نوفمبر 2018 م واسالتقت نائبة المبعوث الأممي للشؤون السياسية، ستيفاني وليامز، عددًا من القيادات النسوية، بينهن برلمانيات ووزيرات وناشطات من المجتمع المدني في ليبيا.وقالت البعثة الأممية اليوم، إن اللقاء كان على هامش مؤتمر باليرمو، مشيرة إلى أن ويليامز أكدت التزام الأمم المتحدة بضمان المشاركة الكاملة للنساء في العمليات السياسية، بما في ذلك الملتقى الوطني.وكان مركز الحوار الإنساني، قال إن النتائج التي توصل إليها بعد عقد لقاءات عدة في جميع مناطق ليبيا، أبرزت استياءً واسع النطاق بين الليبيين من الصراع بين الحكومتين والجماعات المسلحة والقبائل والمناطق المتنافسة منذ إطاحة معمر القذافي العام 2011.وكان الهدف من الاجتماعات هو إعداد مؤتمر وطني تريد الأمم المتحدة تحضيره أوائل 2019 بعد أن تخلت عن خطة لإجراء انتخابات في 2018 بسبب العنف والانقسامات السياسية، بحسب مركز الحوار الإنساني.ويدخل المؤتمر حول ليبيا الذي افتتح مساء أمس في مدينة باليرمو الإيطالية في صلب القضية في يومه الثاني الثلاثاء في اجتماع عمل من غير المؤكد أن يشارك فيه كل أطراف النزاع.// انتهى //14:43ت م0138