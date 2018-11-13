الباحة 05 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 13 نوفمبر 2018 م واسنظمت إدارة التوجيه والإرشاد بالكلية التقنية بالباحة أمس، محاضرة توعوية بعنوان (أضرار المخدرات وطرق الوقاية منها)، قدمها مندوب إدارة مكافحة المخدرات بمنطقة الباحة منصور المالكي، بمسرح الكلية، بحضور عدد من منسوبي الكلية التقنية والمعهد الصناعي الثانوي بالباحة وعدد من متدربي الكلية والمعهد.وقدم المالكي في بداية المحاضرة تعريفاً بأنواع المخدرات وأسمائها الدارجة, وتطرق إلى أضرارها الصحية والاجتماعية والاقتصادية على مستوى الفرد والمجتمع، مبيناً كيف تكتشف الأسرة أن في بيتها متعاطي، مشيراً إلى دور الأسرة في التعامل مع مشكلة المخدرات بشكل وقائي.وبين المالكي أسباب وقوع الأبناء في المخدرات, كما قدم أمثلة توعوية وقصص واقعية عن مدمنين المخدرات، وفي نهاية المحاضرة تم توزيع منشورات توعوية على الحضور.من جانبه أعرب عميد الكلية والمشرف على المعهد الصناعي بالباحة المهندس عبدالله بن علي خليف، عن شكره وتقديره لإدارة المخدرات بالمنطقة على تعاونهم وجهودهم الواضحة والملموسة في مكافحة المخدرات، سائلاً الله تعالى أن يحمي هذه البلاد من كيد الكائدين وحقد الحاقدين.// انتهى //14:45ت م0139