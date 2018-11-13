رياض الخبراء 05 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 13 نوفمبر 2018 م واسعقدت لجنة الدفاع المدني الفرعية بمحافظة رياض الخبراء اليوم, اجتماعها الدوري برئاسة المحافظ فهد بن حسن السلطان، بحضور جميع أعضاء اللجنة.وتناول الاجتماع ما جرى اتخاذه من إجراءات من لجنة السيول ولجنة التعديات من الإحداثات والحواجز الترابية التي وضعها بعض المزارعين على وادي ، وما جرى اتخاذه من إجراءات من قبل بلدية المحافظة بشأن الخلاطات الواقعة في المنطقة الصناعية ، بالإضافة إلى ما جرى التوصّل إليه بشأن تحصين الآبار المهجورة ، ومتابعة وضع عبارات التصريف على "طريق القصيم - المدينة المنورة السريع" في المنطقة الواقعة ما بين محافظة رياض الخبراء ومركز القرين , فيما جرى اتخاذ التوصيات اللازمة.// انتهى //14:45ت م0140