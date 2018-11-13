المدينة المنورة 05 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 13 نوفمبر 2018 م واسهنأ صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة رئيس مجلس أمناء جائزة المدينة المنورة للأداء الحكومي المتميز، الفائزين بالجائزة في دورتها الخامسة، خلال حفل أقيم في مركز الملك سلمان الدولي للمؤتمرات بالمدينة المنورة، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير المنطقة.وبدأ الحفل بآيات من الذكر الحكيم, ثم شاهد الحضور فيلماً وثائقياً عن رحلة التميز وجهود الجهات الفائزة بالجائزة في فروعها الخمس.ووجه سمو أمير منطقة المدينة المنورة خلال الحفل بالإعلان عن الجهات التي حققت تميزاً ملحوظاً خلال الدورة الخامسة للجائزة، ولم تحقق الفوز في المراكز الثلاثة الأولى، مؤكداً سموه أن ذلك يأتي تقديراً لجهود هذه الجهات في مسيرة التميز وتحسين الخدمات المقدمة، ودعماً لها في مواصلة التحسين.وأوضحت النتائج أن تلك الجهات جاءت النحو التالي، أفضل تحسين في فرع التميز في تحقيق رضا المستفيد فرع الضمان الاجتماعي، وأفضل تحسين في فرع التميز في أنظمة الجودة والتحسين المستمر المديرية العامة لخدمات المياه، وأفضل تحسين في فرع التميز في متابعة تنفيذ المشاريع فرع وزارة النقل، وأفضل تحسين في فرع التميز في توظيف وخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة مكتب الهيئة العامة للرياضة، وأفضل تحسين في فرع التميز في توظيف وخدمة المرأة فرع وزارة النقل.وفي نهاية الحفل, كرّم سمو الأمير فيصل بن سلمان الجهات الفائزة وهي عن الفرع الأول التميز في تحقيق رضا المستفيد فاز بالجائزة الذهبية المركز الأول مستشفى الهيئة الملكية بينبع ، فيما فاز بالمركز الثاني للجائزة فرع وزارة التجارة والاستثمار، بينما آلت الجائزة البرونزية للمؤسسة العامة للتقاعد.وفي الفرع الثاني للتميز في أنظمة الجودة والتحسين المستمر توجت مديرية الشرطة بالجائزة الذهبية، وبالجائزة الفضية إدارة التعليم، فيما نالت وكالة وزارة الحج والعمرة لشؤون الزيارة الجائزة البرونزية.وذهبت الجائزة الذهبية للفرع الثالث في التميز في متابعة وتنفيذ المشاريع لصالح الجامعة الإسلامية، بينما فازت إدارة التعليم بالجائزة الفضية في هذا الفرع ، فيما حصدت جامعة طيبة الجائزة البرونزية محققة المركز الثالث.كما تُوّج فرع وزارة التجارة والاستثمار بالجائزة الذهبية فرع التميز الرابع في توظيف وخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة ، بينما حصدت إدارة التعليم بالمنطقة المركز الثاني في نفس الفرع بحصولها على الجائزة الفضية، فيما فازت الجامعة الإسلامية في ذات الفرع بالجائزة البرونزية محققة المركز الثالث.وفي الفرع الخامس التميز في توظيف خدمة المرأة فازت بالجائزة الذهبية المركز الأول مديرية الجوازات ، كما حصدت جامعة طيبة المركز الثاني بحصولها على الجائزة الفضية ، فيما فاز فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالجائزة البرونزية.كما كرّم سمو أمير المنطقة رعاة الجائزة وهم، الشريك الاستراتيجي : شركة طيبة القابضة ، والراعي الذهبي للجائزة شركة التعدين العربية السعودية "معادن"، والراعي الذهبي شركة شبه الجزيرة للمقاولات ، والرعاة الفضيين وهم شركة أحمد بن سليمان الفهاد وأولاده، وشركة رواسي المدن للتجارة والصناعة والمقاولات ، و شركة مسارات طيبة للمقاولات المحدودة ، كما شمل التكريم مجموعة رؤى الاستثمارية لتنظيم المعارض والمؤتمرات المنظم للحفل ، والاستشاري المنفذ للجائزة شركة نبع الحلول بالتعاون مع شركة (MII).// انتهى //14:51ت م0141