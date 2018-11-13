بيروت 05 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 13 نوفمبر 2018 م واساستقبل القائم بأعمال سفارة المملكة العربية السعودية لدى لبنان وليد بن عبدالله بخاري في مقر السفارة ببيروت اليوم، وفدا ًمن روّاد الفن التشكيلي السعودي يتقدمهم الدكتور أحمد الحربي، الذين شاركوا في معرض عشتار الدولي السادس الذي أقيم في بيروت بمشاركة 11 دولة عربية .وعبّر السفير بخاري عن فخره واعتزازه بعطايا الفنانين الإبداعية التي تضع المملكة على خارطة الإبداع الفني، متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح فيما يصب في إزدهار الفن التشكيلي السعودي عالميًا.وفي نهاية اللقاء قدّم بخاري دروعاً تقديرية للفنانين الذين أهدوه بدورهم نماذج عن أعمالهم التي تحكي ما تشهده المملكة من نهضة حضارية .// انتهى //15:01ت م0144