الدمام 05 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 13 نوفمبر 2018 م واسرعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمكتبه بديوان الإمارة اليوم , توقيع اتفاقية بين صندوق موظفي سابك الخيري "بر" وجمعية "كنف" الخيرية ، لتأمين العلاج الطبي لأكثر من ٢٠٠٠ أرملة ويتيم في عدد من مناطق المملكة.ووقع الاتفاقية عن صندوق موظفي سابك الخيري "بر" رئيس مجلس أمناء الصندوق سليمان بن عبدالعزيز الحصين ، وعن جمعية "كنف" الخيرية رئيس مجلس إدارة الجمعية محمد الفراج , حيث يأتي توقيع الاتفاقية ضمن دعم صندوق موظفي سابك الخيري "بر" للمبادرات والأفكار المبتكرة في مجالات العمل الخيري والعطاء الإنساني في المجتمع السعودي ، من خلال مشاريعه النوعية المتنوعة ، التي تعزز مبدأ التكافل الاجتماعي.وبارك سموه هذه الاتفاقية التي توفر العلاج الطبي للأيتام وأمهاتهم ، مؤكداً سموه على أن دعم العمل الخيري أحد سمات مجتمعنا المتكاتف المترابط .من جانبه , ثمّن الحصين لسمو أمير المنطقة الشرقية رعايته توقيع الاتفاقية ، ودعمه الغير محدود للقطاع الثالث ، منوهاً بأهمية الاستفادة من الشراكات الاستراتيجية مع الجهات المتخصصة في العمل الخيري ، لتحقيق التزام "بر" تجاه دعم برنامج التحول الوطني ٢٠٢٠ ، ورؤية المملكة ٢٠٣٠ ، وبالخصوص في رفع كفاءة الخدمات والبرامج المقدمة من خلال المراكز والدور والمؤسسات المجتمعية ، مشيدا بالدعم الذي تقدمه شركة سابك وإدارتها للصندوق.بدوره , أشاد رئيس مجلس إدارة جمعية "كنف" الخيرية محمد الفراج بفكرة صندوق "بر" ، معرباً عن الشكر والتقدير للقائمين عليه ، منوهاً بالدور الحيوي الذي يقوم به للإسهام في تمكين المؤسسات المجتمعية والخيرية لتقديم الخدمات المميزة والبرامج النوعية.// انتهى //15:06ت م0146