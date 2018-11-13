الرياض 05 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 13 نوفمبر 2018 م واسأوضح المركز الإعلامي بالمديرية العامة للدفاع المدني أن مراكز القيادة والتوجيه بمناطق الرياض – مكة المكرمة - المدينة المنورة - الشرقية - عسير- القصيم - تبوك - الباحة - نجران - جازان- الجوف - الحدودالشمالية - حائل) أنقذت من يوم الأربعاء 08 / 2 / 1440هـ وحتى صباح اليوم ،(1480) شخصاَ منهم (367) شخصا في منطقة الرياض ، و (183) شخصا في منطقة مكة المكرمة شخصا و(96) شخصا في المدينة المنورة و(351) شخصا في الشرقية و(12) شخصا في عسير و(30) شخصا في القصيم و(25) شخصا في تبوك و(125) شخصا في الباحة و (7) أشخاص في نجران و(5) أشخاص في جازان و(235) شخصا في الجوف وفي الحدود الشمالية (12) وفي حائل (32) جراء الأمطار التي هطلت على تلك المناطق.وأفاد المركز الاعلامي أن الجزء الأكبر من عمليات الإنقاذ كان بمنطقة الرياض، فيما بلغ عدد الوفيات من جراء السيول والصعق الكهربائي (30) حالة، كانت في منطقة الرياض حالة واحدة ومكة المكرمة (10) حالات والشرقية (3) حالات وعسير (3) حالات وتبوك حالتان والباحة (5) حالات ونجران حالة واحدة وجازان حالتين والجوف حالة واحدة وحائل حالتين، وبلغ عدد من تم إخلاؤهم (3865) شخصا , منهم (15) شخصا في الرياض و (10) أشخاص في مكة المكرمة و (7) أشخاص في القصيم و (7) أشخاص في تبوك و (187) شخصا في الشرقية و (23) شخصا في نجران و(3616) شخصا في الجوف.وأفاد المركز الاعلامي أنه تم إيواء عدد (2001) شخص , وكان الجزء الأكبر من عمليات الإيواء بمنطقة الجوف.وفيما يتعلق بالخسائر الناجمة عن حوادث الأمطار والسيول أوضح بيان الدفاع المدني أنه تم تشكيل ( 8 ) لجان لحصر اضرار الأمطار في عدد من المناطق.وأهاب المركز الاعلامي بالمواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم التواجد في مواقع جريان السيول والأودية أوالخروج للنزهات البرية في المناطق المعرضة لسقوط أمطار غزيرة وعدم السباحة في المستنقعات المائية التي تشكلت بسبب الامطار والسيول والالتزام بتعليمات الدفاع المدني عبر وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة وكذا عبر مواقع التواصل الاجتماعي حفاظاً على سلامتهم متمنيآ السلامة للجميع .// انتهى //15:13ت م0147