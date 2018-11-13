جدة 05 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 13 نوفمبر 2018 م واساستضافت الغرفة التجارية الصناعية بمقرها في جدة أمس، فعاليات ورشة العمل التعريفية بمنصة "سابر" الإلكترونية، التي أطلقتها مؤخراً الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، بحضور مساعد أمين عام غرفة جدة لقطاعات الأعمال مازن بن خالد كتبي، وأكثر من 200 مستثمر ومهتم بشؤون الاستيراد والتصدير .وتهدف المنصة إلى تسجيل واصدار شهادات تقويم المطابقة للمنتجات الاستهلاكية قبل دخولها للسوق السعودي، وكذلك للتأكد من خلو المنتجات من العيوب التي قد تؤثر على صحة وسلامة المستهلك بما يعكس رؤية الهيئة في تطوير وتفعيل دور المستفيدين في عملية تسجيل المنتجات ومطابقتها للمواصفات والمقاييس قبيل دخولها وبيعها في السوق السعودي .وأوضح العرض المُقدّم من الهيئة، أن منصة "سابر" الإلكترونية تسهل على المستفيدين من موردين وأصحاب المصانع المحلية من الوصول إلى جهات تقويم المطابقة المعتمدة لدى الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة حول العالم من أجل فحص المنتجات، وإصدار شهادات تقويم المطابقة إلكترونياً وبكل سهولة، بالإضافة إلى تسهيل وتسريع إجراءات دخول المنتجات إلى السوق السعودي، وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للجمارك .وأشار إلى تطوير منصة "سابر" الالكترونية بالتعاون مع شركة ثقة لخدمات الأعمال وفق أعلى معايير الكفاءة من حيث سرعة الانجاز في تسجيل المنتجات، والبحث عن جهات المطابقة المعتمدة وكذلك في تقليص الوقت المستغرق للمستفيدين في عملية مطابقة المنتجات والحصول على شهادات المطابقة المطلوبة .وأشاد مساعد أمين عام غرفة جدة لقطاعات الأعمال، بعمق التعاون بين الغرفة والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، حيث جرى استضافة هذه الورشة لتسليط الضوء على الجهود المشتركة في تسهيل وتسريع إجراءات فسح المنتجات المستوردة إلى السوق السعودي على المستفيدين ودخولها عبر منافذ المملكة، في ظل عمل الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك إلى الربط مع منصة "سابر" الإلكترونية بهدف تسهيل عملية الاستيراد .// انتهى //15:19ت م0148