الدمام 05 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 13 نوفمبر 2018 م واساستقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة ، بقصر البحر في أبو ظبي أمس، رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي وأعضاء الغرفة.وتبادل سموه ووفد الغرفة الحديث حول دور وأنشطة الغرف التجارية بين البلدين في تطوير بيئة الأعمال وتنظيم الشؤون التجارية والصناعية، إلى جانب إمكانات فرص التعاون بين غرفة الشرقية ونظيراتها في دولة الإمارات، لدعم مسارات التعاون بين البلدين، مثنياً سموه على دور قطاع الأعمال بين البلدين في دعم التنمية الاقتصادية.من جانبه أكد أن ما يجمع البلدين والشعبين الشقيقين أسهم في تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، مقدماً شكره لدولة الإمارات وقيادتها وللمسؤولين في غرفتي تجارة وصناعة أبوظبي ودبي على حفاوة الاستقبال وحسن الضيافة.وأوضح الخالدي أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين الشقيقين شهدت تطوراً كثيرًا ليُشكلا نسيجًا اقتصاديًا موحدًا ويمثل هذا النسيج الأكبر في المنطقة، مبيناً أن حجم التبادل التجاري بين البلدين في العشر سنوات الأخيرة بلغ نحو 637 مليار ريال، فيما شهدت الاستثمارات المباشرة بين البلدين نموًا متسارعًا يؤشر بمزيد من التكامل بين البلدين الشقيقين.من جهته, أكد رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي ماجد بن سيف الغرير، أن الاجتماع بين الجانبين خطوة في الاتجاه الصحيح نحو حوار شامل ومتكامل يناقش تحديات المرحلة المقبلة، ويستكشف آفاق التعاون بين الغرفتين لما فيه المصلحة المشتركة، مشيداً بالشراكة الحقيقية التي تربط المملكة بدولة الإمارات .بدوره، أفاد الأمين العام لغرفة الشرقية عبدالرحمن بن عبدالله الوابل أن مجلس إدارة غرفة الشرقية سلط الضوء خلال برنامج الزيارة على محفزات نمو الأعمال، والتعاون التجاري الذي من شأنه تسريع عجلة النمو من خلال فرص الاستثمار المتاحة، خصوصاً وأن دولة الإمارات ممثلة بإمارة دبي احتضنت خلال النصف الأول من العام الجاري 125 فعالية عالمية بإمكانها أن تعكس نمواً اقتصادياً يمكن الاستفادة منه لتنمية قطاع الأعمال في البلدين.// انتهى //15:19ت م0149