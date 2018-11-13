الدمام 05 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 13 نوفمبر 2018 م واسرأس صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس المنطقة , بحضور صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة نائب رئيس مجلس المنطقة , اليوم , اجتماع مجلس المنطقة السابع من دور الانعقاد السابع , وذلك بمقر إمارة المنطقة.وأوضح وكيل إمارة المنطقة المساعد للشؤون التنموية أمين عام مجلس المنطقة المكلف المهندس مشعل بن ناصر العقيِّل أن الاجتماع بدأ بكلمة لسمو أمير المنطقة الشرقية رحب فيها بأعضاء المجلس , منوهاً بالمكانة الكبيرة التي تحظى بها المملكة بين دول العالم وثقلها السياسي والاقتصادي , مشيداً بما تحقق من إنجازات خلال الفترة الماضية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود , وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -.وأشار إلى تأكيد سموه جاهزية جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة لتقديم كافة الاستعدادات خلال موسم الأمطار بالمنطقة وتسخير كل الإمكانيات , لمعالجة ما قد يحدث من تجمعات للمياه وتصريفها بشكل عاجل حفاظاً على الأرواح والممتلكات , سائلا سموه الله تعالى أن يجعل هذه الأمطار أمطار خير وبركة.إثر ذلك , بدأ جدول أعمال الجلسة والمخصصة لاستعراض ومناقشة عدداً من التقارير للمشروعات الجاري تنفيذها بالمنطقة ونسب إنجازها , وذلك لبعض الجهات الحكومية الخدمية ، حيث استعرض ممثلي الجهات الحكومية الخدمية التقارير الخاصة بالجهات التابعة لهم.وأكد سموه بعد اطلاعه وسمو نائبه وأعضاء المجلس أهمية تنفيذ المشروعات بجودة عالية ومتابعة كل مسؤول ميدانياً للمشاريع التابعة لوزارته حتى تنفذ بالشكل الذي يعكس تطلعات الدولة لتحقق هذه المشاريع أهدافها وتخدم المواطن والمقيم.واعتمد المجلس إنشاء لجنة شؤون الأسرة ضمن لجان المجلس التي تعنى بتشخيص تحديات الأسرة في المنطقة وتقدم الاقتراحات والحلول المناسبة.وفي ختام الاجتماع , قدم سموه شكره للجميع , سائلاً العلي القدير أن يديم على الوطن نعمة الأمن والأمان في ظل قيادتنا الرشيدة.// انتهى //16:00ت م0180