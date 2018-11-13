جدة 05 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 13 نوفمبر 2018 م واسأطلق المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، المظلة الرسمية للمؤسسات المالية الإسلامية، بالتعاون مع كلية آيفي لإدارة الأعمال اليوم، البرنامج التنفيذي الـ 4 للإدارات العليا والمدراء التنفيذيين، تحت عنوان "التفكير الاستراتيجي، والابتكار التكنولوجي، والقيادة الرقمية"، وذلك بمملكة البحرين.وجاء تنظيم البرنامج التنفيذي الرابع لهذا العام تتابعاً لنجاح التعاون بين المجلس العام وكلية آيفي لإدارة الأعمال في تنفيذ هذا النوع من البرامج التنفيذية رفيعة المستوى للمدراء التنفيذيين، ورؤساء الأقسام في المؤسسات المالية الإسلامية والبنوك المركزية، التي تركز على التفكير الاستراتيجي، والابتكار التكنولوجي، والقيادة الرقمية في سبيل مواجهة التغيرات المتسارعة في بيئة العمل.وأوضح الاستبيان العالمي للمصرفيين الإسلاميين 2018، أنه من المتوقع انعكاس نمو التحولات التكنولوجية على المعاملات المالية من حيث الوقت وجودة الأداء، وبالتالي قد يُنظر إلى التكنولوجيا المالية على أنها تحدي وفرص فريدة لنمو صناعة الخدمات المالية.وفي هذا الصدد، عمل المجلس العام بالتعاون مع كلية آيفي على عرض حالات عملية لدراسة مدى استعداد المؤسسات للتحولات الرقمية والتغيرات في التكنولوجيا المالية، وإلى أي مدى تخطط المؤسسات لاحتضان هذه التغيرات الجذرية.وبين الاستبيان العالمي للمصرفيين الإسلاميين 2018 أيضاً الدور المهم للقيادة والابتكار داخل المؤسسات، الذي يحتوي على عناصر مهمة لتحديد مستقبل ونجاح المؤسسات، ومن خلال منهج كلية آيفي سيتم تزويد المشاركين بأدوات التعلم العملي والنظري لتنمية القدرات الإدارية والقيادية وصنع القرار الصحيح في المكان والوقت الصحيح في ظل التحديات التي تواجه المسؤولين، وهو ما يُسمي بتجربة آيفي للتعلم.يُذكر أن البرنامج التنفيذي للإدارات العليا يمثل أحد مخرجات الهدف الاستراتيجي الرابع الخاص بدعم التطوير المهني، الذي من خلاله يسعى المجلس العام لتطوير القدرات المهنية وتأهيل الكوادر البشرية في صناعة الخدمات المالية الإسلامية، وبصفة المجلس العام صوت الصناعة المالية الإسلامية، ويهدف دوما إلى توفير منصات تدريبية ومهنية رفيعة المستوى تدعم نمو وتطوير الموارد البشرية وتجمع المتخصصين في هذه الصناعة لإثراء الحوار وتعزيز تبادل المعرفة حول المسائل المهمة في الصناعة.// انتهى //16:00ت م0181