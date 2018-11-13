الدوادمي 05 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 13 نوفمبر 2018 م واسقام محافظ الدوادمي زيد بن محمد آل حسين اليوم، بجولة تفقدية شملت أحياء وشوارع وميادين المحافظة وبعض الأودية التي تمر بالمحافظة, بعد هطول الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة والمراكز التابعة لها مساء أمس، يرافقه مدير الدفاع المدني بالمحافظة العقيد هذلول العتيبي.ووجه المحافظ, الجهات المعنية بتكثيف الأعمال المبذولة حفاظاً على الأرواح والممتلكات والاستمرار في إزالة العوائق التي حدثت عقب أمطار الخير والبركة، مقدماً شكره لجميع الجهات المشاركة على ما قامت به من تضافر للجهود.بدورها تواصل بلدية محافظة الدوادمي, أعمالها الميدانية على مدار 24 ساعة بتنظيف قنوات تصريف مياه الأمطار والسيول وإزالة الآثار التي خلفتها مياه وتجمعات الأمطار، في أحياء وطرقات المحافظة وتسهيل حركة المرور من خلال سحب كميات كبيرة من المياه المتجمعة في الشوارع والطرقات.// انتهى //16:02ت م0183