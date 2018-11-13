عدن 05 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 13 نوفمبر 2018 م واسأشاد محافظ الحديدة الدكتور الحسن علي طاهر, بالدور الإنساني الذي يقوم به مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية حيث يراه الجميع متواجدا في كل الأعمال الإنسانية ولا يمكن لأحد أن يغفل عن تلك الأعمال التي يقدمها.جاء ذلك خلال الاجتماع الذي ضم اليوم مدير مكتب مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بعدن صالح الذبياني وممثلي المنظمات المحلية المنفذة للمشاريع الإغاثية التي يمولها المركز بمحافظة الحديدة مبيناً أن التوجه الإنساني لمحافظة الحديدة خلال الفترة القادمة سيكون مبني على أسس ومعلومات واحصائيات متكاملة يمكن من خلالها تحقيق الدعم اللازم لأبناء المحافظة.واستعرض مدير مكتب مركز الملك سلمان للإغاثة, المشاريع التي نفذها المركز للنازحين من الحديدة والجهود التي يقدمها المركز لهم في مختلف الخدمات الإنسانية.وناقش الاجتماع عددًا من المتطلبات التي تحتاجها الحديدة خلال الفترة القادمة، وكذلك الاحتياجات الأساسية لمخيمات نازحي الحديدة في محافظتي عدن ولحج.// انتهى //16:14ت م0184