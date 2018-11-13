الرياض 05 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 13 نوفمبر 2018 م واسأنهت وزارة البيئة والمياه والزراعة, دورة "مهارات إجراء التحاليل المخبرية"، التي خُصصت لطالبات قسم النبات والأحياء الدقيقة بجامعة الملك سعود - كلية العلوم، حيث بلغ عددهن 30 طالبة.وأوضح مدير عام المركز الوطني لبحوث الزراعة والثروة الحيوانية بالرياض المهندس عبد العزيز العتي, أن الدورة تناولت مجال الأصول الوراثية وزراعة الأنسجة، وهدفت إلى تعريف المتدربات بدور بنك الأصول الوراثية بالمركز في جمع الأصول النباتية وطريقة حفظها، وكذلك تعريفهن بمختبر زراعة الأنسجة ومراحل إنتاج أصناف متعددة من شتلات النخيل.وأكد أن المركز يُسخر كل إمكانياته لدعم مثل هذه الأنشطة، ومقدماً شكره للطالبات المتدربات لحرصهن على حضور مثل هذه الدورات والاستفادة منها.من جانبها عبرت المشرفة على المتدربات ياسمين الواصل, عن شكرها لإدارة المركز الوطني لبحوث الزراعة لإقامتها هذه الدورة المفيدة، إضافة إلى قبولها طالبات جامعة الملك سعود ضمن البرنامج التدريبي في المركز.// انتهى //16:19ت م0187