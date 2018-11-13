حائل 05 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 13 نوفمبر 2018 م واسافتتح صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن نائب أمير منطقة حائل اليوم, معرض الكتاب والتقنية السادس بجامعة حائل في مبنى كلية الهندسة بالمدينة الجامعية.وألقى سمو أمير منطقة حائل خلال الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة, كلمة قدم فيها شكره لإدارة الجامعة ومنسوبيها على المبادرات المستمرة للجامعة وقال " إن أطروحة الكتاب هي البوابة الأساسية لاحترام المجتمعات مؤكداً أهمية توسيع دائرة الثقافة الرقمية التي أصبحت متاحة للجميع" .بعد ذلك, دشن سموه منصة الخدمات المكتبية والمستودع الرقمي المؤسسي في الجامعة.تلى ذلك كلمة لمعالي مدير جامعة حائل الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم, رحب فيها بسمو أمير المنطقة وسمو نائبه مباركاً له نجاح الزيارة الملكية الميمونة التي دُشن خلالها عدد من المشاريع ووضع حجر أساس لمشاريع أخرى مقدماً شكره إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - .وقال معاليه " إن الجامعة تقيم اليوم معرض الكتاب والتقنية في نسخته السادسة تحت شعار " الكتاب في المجتمع الرقمي" بمشاركة أكثر من 70 دارة نشر ومكتبة وجهة تقنية", مشيراً إلى أن المعرض يحوي 7 آلاف عنوان ستجد تداولًا لدى القراء والباحثين والمبدعين والمثقفين.بعد ذلك, أشار عميد شؤون المكتبات بجامعة حائل الدكتور محمد الشهري في كلمة له خلال الحفل, إلى أن افتتاح هذا المعرض برعاية أمير المنطقة يترجم على أرض الواقع التوجيهات السديدة من لدن قيادتنا الرشيدة لنشر ثقافة العلم والمعرفة والآداب والفنون بكونها من أهم مقومات حياتنا الاجتماعية والثقافية, مفيدا أن هذا المعرض سيشكل بفعالياته نقلة نوعية لقيم الثقافة ودعم حركة النشر والتأليف في هذا الجزء الغالي من وطننا.عقب ذلك, ألقت الطالبة هيلة العنزي كلمة طلاب جامعة حائل, شددت فيها على أهمية القراءة والكتاب في المجتمع منطلقة من مكانة القراءة في الشريعة الإسلامية .وفي نهاية الحفل كرم سمو أمير منطقة حائل الرعاة المشاركين في معرض الكتاب, ثم تجول سموه وسمو نائبه بأركان المعرض ودور النشر والمكتبات والجهات التقنية.حضر الحفل عدداً من المسؤولين بالمنطقة .// انتهـى //16:47ت م0188