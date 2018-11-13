أعزاز 05 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 13 نوفمبر 2018 م واسيواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية يوميًا توزيع 52 ألف رغيف خبز على أسر اليتامى والمحتاجين في مناطق “أعزاز” و”الباب” و”مخيم أبو ظهور” و”العصيانة”، حيث تشهد هذه المناطق تواجد أعداد كبيرة من الأسر النازحة في وضع إنساني سيئ ونقص كبير في المستلزمات الأساسية ويتم إنتاج الخبز في الفرن الذي أنشأه المركز في مدينة أعزاز .يذكر أن المركز ينفذ العديد من المشروعات للأشقاء السوريين النازحين في الداخل أو اللاجئين منهم في دول الجوار التي تستهدف الأمن الغذائي وتقديم الرعاية الصحية، وتشغيل المستشفيات، بالإضافة للدعم المجتمعي في التعليم والحماية والزراعة والمأوى، وتحسين سبل العيش الكريم لرفع معاناتهم جراء الأزمة الإنسانية التي تمر بهم.// انتهى //16:48ت م0189