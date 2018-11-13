أبها 05 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 13 نوفمبر 2018 م واساختارت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني, ٤ مواقع قابلة لاحتضان أنماط السياحة الصحراوية بمحافظة بيشة، حيث ستجري خطة تطوير لها وتفعيلها على الواقع، وذلك بالتعاون مع المحافظة وبلدياتها، ضمن الخطة التطويرية الشاملة للسياحة بالمحافظة, التي اعتمدت من قبل صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني, ودشنها صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال نائب أمير منطقة عسير خلال زيارته الأخيرة للمحافظة.وباشر فريق مكلف من سمو رئيس هيئة السياحة يتكون من مدير إدارة البرامج والمنتجات السياحية بالهيئة فهد السبيعي, ومهندسين مستشارين في تطوير المواقع السياحية, اجتماعاته بالمحافظة والبلديات, حيث أوضح مدير السياحة والتراث الوطني ببيشة عبدالله سعيد الأكلبي, أن هناك مقومات طبيعية قابلة لتفعيل السياحة الصحراوية والاستفادة منها، مشيراً إلى أنه جرى وقوف الفريق المكلف بتطوير المواقع السياحية في عسير، على ٤ بلديات بالمحافظة تتوفر فيها المقومات السياحية.وأكد الأكلبي أنه جرى الاتفاق مع رؤساء البلديات ببيشة على أن تقوم كل بلدية بعمل المرفوعات المساحية اللازمة للمواقع القابلة للتطوير وتسليمها لهيئة السياحة خلال وقت وجيز.من جهته, أكد مدير عام هيئة السياحة والتراث الوطني بمنطقة عسير المهندس محمد العمرة, أن المنطقة تتميز بتعددية التضاريس الجغرافية والمناخية، مما يجعلها من أهم الأماكن والمواقع السياحية في المملكة، لكون هذه العناصر المهمة التي تعد من أولويات الجذب السياحي, مبيناً أنه بالإمكان ابتكار العديد من الأفكار السياحية لتفعيل السياحة الصحراوية، داعياً المستثمرين لاستغلال هذه الإمكانيات بما يحقق الفائدة لهم وللمنطقة.// انتهى //16:50ت م0190