جدة 05 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 13 نوفمبر 2018 م واساستعرض صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، مبادرات قطاع الأعمال بمحافظة جدة، التي عرضتها الغرفة التجارية الصناعية بالمحافظة.واطلع الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز خلال الاجتماع الذي ترأسه، بحضور وكيل الإمارة الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح, على عددٍ من المقترحات التنموية, فيما تخلل العرض الذي قدّمه نائب رئيس مجلس إدارة غرفة جدة زياد البسام عدداً من الفرص الاستثمارية التي تتمحور في عدة قطاعات تشمل المال والأعمال، والجوانب الصحية والخدمية، والتعليمية، والسياحية، وكذلك في مجالات النقل والإسكان وغيرها ، حيث تهدف جميعها لمواكبة رؤية المملكة 2030.من جانبه, قدم الاجتماع الأعمال التي نفذتها الغرفة التجارية الصناعية بجدة خلال العقود السبعة الماضية، التي شملت ورش العمل والمنتديات الاقتصادية والاستثمارية، إلى جانب دعم شباب وفتيات الأعمال بالمحافظة.// انتهى //16:53ت م0192