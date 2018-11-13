القاهرة 05 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 13 نوفمبر 2018 م واسبدأت اليوم بمدينة شرم الشيخ أعمال مؤتمر التنوع البيولوجي والذي تستمر فعالياته حتى يوم 29 من الشهر الجاري بمشاركة 196 دولة، بعقد قمة وزارية أفريقية بمشاركة أكثر من 30 وزير.وأكدت وزيرة البيئة المصرية الدكتورة ياسمين فؤاد، في كلمتها الافتتاحية، أن مصر ستعمل خلال رئاستها لمؤتمر التنوع البيولوجي لمدة عامين على تقديم الدعم الكامل للحفاظ على الثروات الطبيعية للقارة الافريقية من التدهور.وأوضحت أنه سيتم خلال القمة الوزارية اليوم اعتماد إعلان وزاري بشأن التنوع البيولوجي وبرنامج عمل أفريقيا بشأن استعادة النظام الإيكولوجي لزيادة المرونة، وتأييد أولويات التنوع البيولوجي لأفريقيا، خاصة وأن الأمم المتحدة ستدعو صناع القرار من أكثر من 190 دولة إلى تكثيف الجهود لوقف فقدان التنوع البيولوجي وحماية النظم البيئية، التي تدعم الأمن الغذائي والمائي والصحة لبلايين الأفراد.من جانبهم، أكد رؤساء معاهدات الحفاظ على البيئة في الأمم المتحدة، خلال القمة الأفريقية بالمؤتمر خطورة التهديدات التي تواجهها الأرض بسبب تغير المناخ، وانحدار التنوع البيولوجي، وانحلال التربة فيما يعرف باسم "التصحر"، منوهين إلى أهمية المؤتمر لتحديد نهج جديد لعام 2020.// انتهى //16:53ت م0193