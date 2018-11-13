أبها 05 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 13 نوفمبر 2018 م واسانطلقت اليوم, الاختبارات التأهيلية لأولمبياد العلوم والرياضيات في تعليم منطقة عسير, بمشاركة أكثر من 700 طالب في مختلف المراحل، حيث شهدت مكاتب التعليم انطلاق الاختبارات في المدارس التابعة لمكتبي وسط وشرق أبها, كما نُفذت في مدارس أبها الأهلية، وكذلك المدارس التابعة لمكتب التعليم بأحد رفيدة, والمدارس التابعة لمكتب التعليم في طريب والعرين.وأوضح مساعد مدير عام التعليم للشؤون التعليمية بمنطقة عسير سعد الجوني, أن هذه الاختبارات تُعد المرحلة الثانية للأولمبياد ويجري على ضوئها ترشيح 35 طالباً بواقع 5 طلاب في كل مجال لدخول مرحلة التدريب والتأهيل على مستوى عسير ومن ثم المشاركة في المرحلة الثالثة على مستوى المملكة بواقع 3 طلاب لكل مجال, التي ستنفذ في منتصف جمادى الأولى من العام الجاري.// انتهى //16:54ت م0194