القاهرة 05 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 13 نوفمبر 2018 م واسيشارك البرلمان العربي في المؤتمر الدولي الذي تستضيفه مملكة البحرين يومي 14 و15 نوفمبر الجاري بشأن دور المشاركة السياسية للمرأة في تحقيق العدالة التنموية.وأوضح رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي، في بيان اليوم أنه سيلقي كلمة في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر يتطرق فيها إلى أهمية الدور الكبير والمُقدر الذي تقوم به المرأة في المجتمعات العربية، انطلاقاً من مكانتها في المجتمع العربي الذي تشكل نصفه وتصنع وتربي وتعلم نصفه الآخر، والتأكيد على أن مشاركة المرأة وممارستها لحقوقها السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية هي جزء مهم وأساس في عملية التنمية الشاملة والمستدامة في الدول العربية.وأكد الدكتور السلمي، التزام البرلمان العربي، بالاستمرار في دعم قضايا المرأة العربية وتعزيز مشاركتها سياسياً واقتصادياً وثقافياً واجتماعياً وتنموياً، إنطلاقاً من "الوثيقة العربية لحقوق المرأة"، التي أقرها البرلمان العربي لتكون إطاراً ونموذجاً تشريعياً عربياً ومرجعاً في القوانين الخاصة بالمرأة العربية.// انتهى //18:07ت م0217