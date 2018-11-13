طرابلس 05 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 13 نوفمبر 2018 م واساجتمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فايز السراج، في مدينة باليرمو، مع الوفد الأمريكي المشارك في المؤتمر الخاص بالأزمة الليبية، الذي دعت إيطاليا إلى انعقاده، ويضم كلا من مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى السفير ديفيد ساتير فيلد، ونائبه ييل لامبرت، والسفير بيتر بودي، بحضور وزير الخارجية محمد سيالة، ومستشار الرئيس طاهر السني.وتناول الاجتماع، مستجدات الوضع السياسي في ليبيا، وبرنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي أطلقه السراج مؤخراً، لتصحيح التشوهات في النظامين الاقتصادي والنقدي، إضافة إلى مراحل تنفيذ الترتيبات الأمنية، التي بدأت في العاصمة طرابلس ومحيطها وستشمل لاحقا المدن الليبية الأخرى.وتطرق الاجتماع، إلى ماورد في إفادة المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة أمام مجلس الأمن الدولي، بالاضافة إلى بحث التعاون الاستراتيجي بين الولايات المتحدة وليبيا، والنتائج التي تحققت في مواجهة الإرهاب.// انتهى //18:08ت م0218